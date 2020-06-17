اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء : نبذل جهدا لبدء الدراسة بطب العريش العام المقبل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:58 م
محافظ شمال سيناء : نبذل جهدا لبدء الدراسة بطب العريش العام المقبل اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، انه يبذل جهوده بالتنسيق بين جامعة العريش ووزارة التعليم العالى للبدء فى الدراسة فعليا بكلية الطب بجامعة العريش العام القادم.

اضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى افتتاحات مشروعات جديدة بجامعة العريش، انه تم اليوم ضمن المشروعات المفتتحة افتتاح مبنى كلية الطب والإدارة الطبية بالجامعة، وصدرت كل الموفقات اللازمة الخاصة بانشاء الكلية ، كما تم توقيع بروتوكول لتتحول مستشفى العريش العام لمستشفى جامعى .

وقال محافظ شمال سيناء إن إنشاء كلية الطب بشمال سيناء سيدعم الخدمة الطبية على أرض المحافظة التى تقدم حاليا بدعم من الدولة بتوفير اطباء من 4 جامعات هى المنصورة والزقازيق والقاهرة والأزهر وحال تحويل المستشفى لجامعى سيتم توفير هذه الخدمات عن طريق الجامعة.

واوضح محافظ شمال سيناء أن المشروعات والمنشآت الجامعية والمشروعات الانتاجية الجديدة المفتتحة اليوم بتكلفة بلغت 238 مليون و474 الف جنيه، مشيرا إلى أن جامعة العريش كانت حلما إلى أن بدأت أوائل الثمانينات بكليتين للتربية والعلوم الزراعية البيئية ثم تحقق هذا الحلم بصدور القرار الجمهورى رقم147 لسنه 2016   بانشاء جامعه العريش التى ضمت كليات : التربية ، العلوم الزراعية البيئية ، التربية الرياضية ، العلوم ، الآداب ، ومعهد الدراسات البيئية .. وقد ضمت اليها  كليات : الاقتصاد المنزلى والتجارة والاستزراع البحرى والمصايد السمكية ، وتمت الموافقة أخيرا على انشاء كلية الطب البيطرى وأخرى للحاسبات، ثم كلية للطب البشرى .

وأشار المحافظ الى دعم المحافظة لانشاء الجامعة منذ البداية بتوفير أماكن لكليتى التربية والتربية الرياضية .

واشاد المحافظ بالمشروعات الانتاجية بجامعة العريش وسد احتياجات المواطنين من الأسماك والدواجن والأرانب والسمان والخضر وغيرها من انتاج مزرعة الجامعة، مقدما شكره لإدارة الجامعة والعاملين بها.

من جانبه أعلن الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة أنه تم افتتاح : المبنى الادارى للجامعة ، مجمع المدرجات الطلابية ، مبانى كليات : الآداب – التربية – التجارة – والطب البشرى ، مبنى الادارة الطبية ، محطة تحلية المياه ، استراحات أعضاء هيئة التدريس ( دار الضيافة ) ، مركز بحوث الأسماك ( أهداف المشروع ومكوناته ) ، وعنابر السمان والأرانب والدواجن، ومركز بحوث الأسماك ، و موسم انتاج الأسماك وبدء موسم الحصاد، حيث تم بيع إنتاج الأسماك بسعر 20 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن مشروع الاستزراع السمكى فى الجامعة يعد أضخم وأحدث مشروع للاستزراع السمكى بشبه جزيرة سيناء وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث يضم مركزا لبحوث الأسماك كأكبر مركز تدريبى إنتاجى للاستزراع السمكى بشبه جزيرة سيناء .

وأضاف أن الهدف العام من المركز هو تدريب طلاب كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية وطلاب كلية العلوم الزراعية البيئية وباقى كليات جامعة العريش وشباب الخريجين وكل الراغبين فى التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي، فضلًا عن توفير الأسماك بصورة طازجة وبأسعار تنافسية لأهالى محافظة شمال سيناء.

وقال أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، وحدة إنتاج زريعة الأسماك، وحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، وحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، وحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولى ايثيلين عالى الكثافة، وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، وحدة الاستشارات والدراسات السمكية، وحدة المبيعات والتسويق الترفيهي، وحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه  .

 

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