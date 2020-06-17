اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:52 م
محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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استعرض اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الأربعاء،اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 ، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد  والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة  ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة  ورؤساء الأحياء .
 
وفى بداية الاجتماع ، استمع اللواء عادل الغضبان ، لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية  للعام المالى 2020/2021  وكذلك الاسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية والمخصصات المالية للوزارات التى تنفذ مشروعات بالمحافظة ، وكذلك استعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى كافة القطاعات .
 
وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى تتولى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى  والإسكان ، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية و كافة المشروعات التى استهدفتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد   .
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى إقامة مشروعات عملاقة فى كافة المجالات ، ساهمت فى تغيير نوعية الحياة للمواطنين ، وجعلت من بورسعيد المدينة الحضارية والتنموية الأولى ، والذى يبدو واضحا من مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل ، والطفرة الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد ، بالإضافة إلى التقدم الحضارى فى المدينة والارتقاء بمنظومة الطرق  والمنشآت الرياضية والترفيهية والحدائق ، والاهتمام بإزالة الاشغالات والأسواق العشوائية واستبدالها بمنشآت حضارية متميزة أصبحت مزارا للمواطنين من جميع المحافظات .
 
ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والتنسيق الفعال بين كافة  الجهات التنفيذية ، بما يساهم فى تحقيق خطط التنمية الحضارية على أرض بورسعيد وإنجاز كافة المشروعات فى وقت قياسى ، مؤكدا أننا نحرص فى المقام الأول على تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين ببورسعيد ، موجها الشكر لكافة القيادات التنفيذية ببورسعيد والتى تعمل ليلا ونهارا لتحقيق كافة الانجازات والمشروعات التى تتولاها الدولة فى بورسعيد ، وذلك لاكتمال أركان المنظومة الحضارية والتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.
 
 

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