محافظ بورسعيد يكشف تفاصيل الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021

بورسعيد - محمد فرج

استعرض اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الأربعاء،اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 ، ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة ورؤساء الأحياء .

وفى بداية الاجتماع ، استمع اللواء عادل الغضبان ، لشرح تفصيلى عن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021 وكذلك الاسس والاعتبارات ومحددات الخطة الاستثمارية والمخصصات المالية للوزارات التى تنفذ مشروعات بالمحافظة ، وكذلك استعراض الاعتمادات المالية المخصصة لكل المشروعات الجارى تنفيذها ببورسعيد فى كافة القطاعات .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى تتولى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات كمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والصرف الصحى والإسكان ، بالإضافة للمشروعات الخدمية والأسواق الحضارية و كافة المشروعات التى استهدفتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد كان لها النصيب الأكبر فى إقامة مشروعات عملاقة فى كافة المجالات ، ساهمت فى تغيير نوعية الحياة للمواطنين ، وجعلت من بورسعيد المدينة الحضارية والتنموية الأولى ، والذى يبدو واضحا من مشروعات التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل ، والطفرة الصناعية بجنوب وشرق وغرب بورسعيد ، بالإضافة إلى التقدم الحضارى فى المدينة والارتقاء بمنظومة الطرق والمنشآت الرياضية والترفيهية والحدائق ، والاهتمام بإزالة الاشغالات والأسواق العشوائية واستبدالها بمنشآت حضارية متميزة أصبحت مزارا للمواطنين من جميع المحافظات .

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود والتنسيق الفعال بين كافة الجهات التنفيذية ، بما يساهم فى تحقيق خطط التنمية الحضارية على أرض بورسعيد وإنجاز كافة المشروعات فى وقت قياسى ، مؤكدا أننا نحرص فى المقام الأول على تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطنين ببورسعيد ، موجها الشكر لكافة القيادات التنفيذية ببورسعيد والتى تعمل ليلا ونهارا لتحقيق كافة الانجازات والمشروعات التى تتولاها الدولة فى بورسعيد ، وذلك لاكتمال أركان المنظومة الحضارية والتنمية المستدامة على أرض بورسعيد.