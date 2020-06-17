محافظ بنى سويف يعتمد درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى بــ250 درجة

بنى سويف أيمن لطفى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2020/2021 بمجموع "250 "درجة لطلبة الشهادة الإعدادية العامة، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم الأستاذة سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

كما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكرارى للطلبة الناجحين فى الشهادة الإعدادية والذى بلغ 16 ألف و553 طالبا وطالبة ، وإجمالى عدد الفصول 320 فصلا، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 51 طالبا وطالبة فى الفصل الواحد.