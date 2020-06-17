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محافظ الوادى الجديد: ارتفاع حالات التعافى من كورونا إلى 77 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:00 ص
محافظ الوادى الجديد: ارتفاع حالات التعافى من كورونا إلى 77 حالة محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بعد تماثل 4 حالات للشفاء ليصبح إجمالي الحالات بالمحافظة 77 بينما جرى فك فترة العز المنزلي لـ 18حالة من المخالطين للحالات الإيجابية بمركز الخارجة، وتم تسجيل 3 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" في مركزي الخارجة ليصبح إجمالي حالات الإصابة 152 حالة منهم 11 حالات وفاة.

 

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت مساء أمس، 3 حالات جديدة كلهم من مركز الخارجة، مؤكدا على أن المحافظة شهدت مساء أمس الثلاثاء حالة وفاة جديدة بإجمالي 11 حالة وفاة من 152 حالة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.

 

أكد الزملوط، تخصيص رقمين بمديرية الصحة بالمحافظة بقطاع الطب الوقائي لتلقي استفسارات المواطنين عن فيروس وهما (0922929038 – 0922936467)، وخط الشكاوى و"الواتس آب" الخاص بالمحافظة رقم(01014814825) وخط ساخن 114 ورقم أرضي 0922926183 لتلقي بلاغات أو ظهور أي أعراض الإصابة بالمرض.

 

وأوضح أن جميع البلاغات والاستفسارات والشكاوى، يجري الرد عليها مباشرة وتحويلها للمختصين مع متابعة جميع البلاغات الخاصة بوجود أو رصد أي إصابات جديدة أو ظهور أعراض الإصابة لاتخاذ اللازم نحوها.

 

وشدد الزملوط، في بيان على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

 

وتابع أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

 

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

 

 

 


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