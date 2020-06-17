اليوم السابع
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محافظ المنوفية : سحب 1018 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات حتى الآن

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:52 ص
محافظ المنوفية : سحب 1018 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات حتى الآن حملة مرورية
المنوفية محمود شاكر

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أكد مدير إدارة مرور المنوفية بأنه تم سحب 54  رخصة قيادة لسائقى السيارات وذلك أمس الثلاثاء بإجمالى (1018) رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس .

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة واليومية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

وفى ضوء توجيهات محافظ المنوفية بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة أثناء إستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، أشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 136 الف و 31 طن قمح  وذلك منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية ووقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا ، موضحا أن ما تم توريده أمس الثلاثاء ما يقرب من 383 طن  قمح تقريباً.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظاً على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً فى الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

 

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محافظه المنوفيه

أخبار مصرية

توريد قمح

حظر التجوال

محصول قمح

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