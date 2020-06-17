محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة شبين القناطر ..صور

القليوبية نيفين طه

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة شبين القناطر يرافقه العميد خالد محمدى رئيس مدينة شبين القناطر وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية حيث تم رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقد أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة ورفع الإشغالات أولا بأول.

وخلال الجولة قام المحافظ بمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، بتفقد بعض الشوارع حيث تلاحظ عدم التزام عدد من المحال التجارية ذات الأنشطة المختلفة بالمواعيد المحددة للغلق خلال فترة العديد، وقيام أصحابها بمزاولة نشاطهم التجاري مخالفين بذلك قرارات الدولة، ليوجه المحافظ بغلق المحال وتحرير محاضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المفروضة طبقًا للقانون.

وعلى هذا النحو أكد الهجان على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجوال حفاظا على صحة المواطنين.

وفى وقت سابق نفذت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء، بتوقيع غرامات مالية وغلق على أصحاب 7 محال بدائرة المركز اخترقوا قرار حظر ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود إخطار بأنه أثناء مرور قوة أمنية من رجال مباحث المركز، لتفقد مدى التزام المحال التجارية بتطبيق قرار الحظر، تبين مخالفة 7 محال بدائرة المركز أمس وظلوا فاتحى محلاتهم رغم قرار الحظر بإغلاقها، فيما جرى تغريم المخالفين غرامات مالية وغلقها، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.