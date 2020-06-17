اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى حميات العباسية.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:13 م
محافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى حميات العباسية.. صور جولة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل واجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها .

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها .
وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي مع رفع كفاءة الطرق داخل المستسفى.
 
وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها، وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة والتأكد من استغلالها فى الغرض المخصصة من أجله ورفع الاشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها .
 
 
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات .
 
 
 
وتستمر أعمال تطوير الطرق بالعاصمة، للقضاء على التكدس المرورى واستيعاب الكثافات الجديدة والمتوقعة عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت مناطق شرق القاهرة أعمال تطوير فى كافة المناطق، كان أهمها المحاور المرورية التى تم افتتاحها بمصر الجديدة.
 
 
 
ولم تقتصر أعمال التطوير فى شبكة المرور على منطقة مصر الجديدة فقط، ولكن تستمر محافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى استكمال تطوير شبكات الطرق شرق القاهرة، والتى قاربت على الانتهاء لربط شرق العاصمة بالطرق والمحاور الرئيسية مثل الطريق الدائرى وطريق بنها الحر بالإضافة إلى توسعة كل الطرق والمحاور الداخلية بالعاصمة.
 
 
 
 
 
 


 

جولة محافظ القاهرة (1)
جولة محافظ القاهرة (1)

 

جولة محافظ القاهرة (2)
جولة محافظ القاهرة (2)

 

 

جولة محافظ القاهرة (3)
جولة محافظ القاهرة (3)

 

 

جولة محافظ القاهرة (4)
جولة محافظ القاهرة (4)

 

 

جولة محافظ القاهرة (5)
جولة محافظ القاهرة (5)

 

 

جولة محافظ القاهرة (6)
جولة محافظ القاهرة (6)

 

 

جولة محافظ القاهرة (7)
جولة محافظ القاهرة (7)

 


 


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مستفي الحميات

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