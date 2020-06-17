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محافظ الغربية: تحرير 8 مخالفات بسبب الكمامة وضبط 4 نباشين بالسنطة وزفتي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:05 م
محافظ الغربية: تحرير 8 مخالفات بسبب الكمامة وضبط 4 نباشين بالسنطة وزفتي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، فى بيان عن تحرير 8 مخالفات لسائقين لعدم التزامهم بقرار ارتداء الكمامة الواقية، وضبط 4 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك إستمراراً للحملات التفتيشية المفاجئة على بمراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة السنطة وزفتى لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة، ومتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والمواقف العمومية بقرار ارتداء الكمامة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وجه محافظ الغربية بضرورة استمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة اولاً باول ورفع الإشغالات، وتكثيف حملات التوعية لأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات الواقية، والمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وناشد رحمى المجتمع المدنى بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهه أزمة كورونا خلال الفترة الحالية، جاء ذلك أثناء عودته من الجولة، حيث استوقف أعضاء اللجنة المنظمة لإدارة كورونا بميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا، حيث استمع لشرح موجز لأهداف اللجنة والاعمال التى تقوم بها لخدمة أهالى القرية، مشدا بجهود كافة أعضاء اللجنة.

 

 

 

 

 


طارق رحمي

محافظ الغربية

مخالفات السائقين

الكمامة الواقية

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