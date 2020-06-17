اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بلجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص (صور)

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:04 م
محافظ الدقهلية يكلف نائبه بلجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص (صور) الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالاشراف الميدانى على الطبيعة لاعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال ،وذلك بمرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، ومن نقابة المهندسين.
 
وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على عدد من العقارات المشار اليها بنطاق حى غرب المنصورة ومدينة طلخا، مشيرا إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة جاء بهدف مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن و قد ذلك للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها. 
 
وأشار إلى أن قرار المحافظ أكد على ضرورة التركيز أيضا على حصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار وزارة التنمية المحلية بها.
 
وأضاف أن القرار يشمل مدن طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة وبعض المناطق الواقعة بمدينة المنصورة والتى تتبع إداريا الوحدة المحلية لمركز المنصورة.
 
وأشار نائب المحافظ إلى أن الحصر للعقارات المشار اليها يتم وفقا لنموذج موحد تم تصميمة بالتعاون فيما بين استاذة كلية الهندسة اعضاء اللجنة وإدارة التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة، مؤكدا أن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية .
الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (1)
الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (1)

الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (2)
الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (2)

الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (3)
الاشراف على الطبيعة لأعمال لجنة مراجعة العقارات (3)
 

الدقهليه

اخبار الدقهليه

نائب محافظ الدقهليه

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة