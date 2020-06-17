محافظ الدقهلية يكلف نائبه بلجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص (صور)

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالاشراف الميدانى على الطبيعة لاعمال لجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها للمعاينة على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال ،وذلك بمرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير واللواء محمد جويلى نائب مدير امن الدقهلية والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى والشئون الهندسية ،والتنظيم ،واساتذة كلية الهندسة، ومن نقابة المهندسين.

وأوضح نائب المحافظ أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على عدد من العقارات المشار اليها بنطاق حى غرب المنصورة ومدينة طلخا، مشيرا إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة جاء بهدف مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن و قد ذلك للتاكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والاشتراطات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال اعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

وأشار إلى أن قرار المحافظ أكد على ضرورة التركيز أيضا على حصر أعمال الترميم والتدعيم فقط الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار وزارة التنمية المحلية بها.

وأضاف أن القرار يشمل مدن طلخا وحى شرق وحى غرب المنصورة وبعض المناطق الواقعة بمدينة المنصورة والتى تتبع إداريا الوحدة المحلية لمركز المنصورة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الحصر للعقارات المشار اليها يتم وفقا لنموذج موحد تم تصميمة بالتعاون فيما بين استاذة كلية الهندسة اعضاء اللجنة وإدارة التخطيط العمرانى والشئون الهندسية بالمحافظة، مؤكدا أن أعمال اللجنة تتضمن الفحص للعقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية .