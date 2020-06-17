محافظ الجيزة يجرى جولات ميدانية لمتابعة مشروعات تطوير المناطق غير المخططة

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشركات المسند اليها اعمال الرصف والتطوير بعدد من المناطق الغير مخططة بالأحياء وذلك لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد .

وتفقد المحافظ أعمال تركيب الانترلوك بمدينة الرحمن بنطاق حي الهرم موجها بالالتزام بالمواصفات الفنية في الاعمال وعدم استلام الشوارع قبل التأكد من ذلك .

واشار محافظ الجيزة إلى إن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية، والهرم، والوراق والطالبية وبولاق الدكرور، وشمال الجيزة، وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات .

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق، أو تبليط بالإنترلوك، ودعمها بأعمدة إنارة حديثة، وإضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة، لتحسين الصورة البصرية، مؤكدًا علي البدء في تنفيذ مخططات تطوير لمناطق اخري من خلال الخطة الجديدة والتي ستبدأ يوليو القادم .

وتابع محافظ الجيزة حاله النظافة بنطاق حي الهرم حيث قرر مجازاة كلا من مسئولي المتابعة والنظافة بخصم 10 ايام لوجود تجمعات للمخلفات أسفل أحد الكبارى.

كما تفقد راشد شارع نادي الطالبية والجاري تنفيذ اعمال تطوير و رصف به باعتبارة احد المتفرعات الحيويه التى تربط بين شارعى الهرم والملك فيصل موجها بمراعاة التنسيق العام للشارع من حيث عدد الحارات ومساحه الارصفه مشددا على إزالة اى اكشاك او مظاهر للتعدي وكل ما يعيق حركة سير المواطنين.

كما حرص المحافظ خلال الجولة على تفقد مدرسة الشهيد محمد محمود المتواجدة بنفس الشارع و التى ستشهد تواجد لجنة خاصه لامتحانات الثانويه العامه بها وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بسلامة الطلاب حيث تابع راشد كبائن التعقيم المعدة لذلك ومستوي النظافة ومجهودات التعقيم والتطهير بمحيط وداخل المدرسة .

كما تفقد المحافظ شارع كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور ووجه خلالها بخصم ٥ ايام من مسئول الاشغالات بالحى وذلك لوجود مظاهر للاشغالات وتعديات للاكشاك والاسوار الخرسانية والحواجز الحديدية الموجودة بالشارع موجها بسرعة إزالة كل هذه الاشغالات والمخالفات على الفور .

كما تفقد شارع المنشية من ميدان الساعة للوقوف على مستوى النظافه والاشغالات شهد خلالها ازالة كاملة لاحد العقارات المخالفه

ووجه المحافظ برفع كفاءة النظافة بشارع المنشية ورفع الاشغالات وتطوير الجزيرة الوسطى وصيانة كابلات الكهرباء

كما وجه بصيانة الباكيات المتواجده اسفل الدائرى بطريق منشاة البكارى واعادة استغلالها الاستغلال الامثل.

وتفقد محافظ الجيزة اعمال تطوير ترعه المريوطية وموقف السيارات التي تم انشاءه اعلي التغطية مشددا علي استكمال ننفيذ الاعمال وفقا لمخططات التطوير التي تم وضعها لتحويل الترعه الي كورنيش سياحي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد اعمال تطوير شارع ترسا وتوسعته مشددا على استمرار متابعة اعمال رفع كفاءة النظافه كما تفقد شارع المحولات ووجه خلالها ادارة المرور بعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة بسبب اعمال تحويل المرافق.

رافق محافظ الجيزة خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام والمحاسب ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق .