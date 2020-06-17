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محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:31 م
محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية بالمدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها الأحد المقبل، حيث حرص راشد على الوقوف على مستوى التجهيزات الخاصة باللجان، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة الطلاب وتجهيزات كبائن التعقيم ومجهودات الرش والتطهير بالمداس ومحيطها وذلك خلال جولة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش .

وأشار راشد، إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة اساسية و 37 لجنة احتياطية للعام الحالي، حيث يؤدى حوالى 70 ألف طالبة وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط، مؤكدا على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، و العمل على توفير كبائن تعقيم امام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان ، مضيفا بأنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى اى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بأعداد تقرير نهائى للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات واى معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة إى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع اى إشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تجهيز 110 استراحة على مستوى المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للاستراحات والتأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة إلى جانب توفير كافة المطهرات وادوات التعقيم اللازمة .

 

محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس (1)
 استعدادات المدارس 

محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس (2)
محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس 

محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس (3)
محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس 

محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس (4)
محافظ الجيزة يتفق استعدادات المدارس 

 


الجيزة

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار مصر

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