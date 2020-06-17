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محافظ البحيرة: تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا داخل المشروعات والمصانع

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:58 م
محافظ البحيرة: تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا داخل المشروعات والمصانع اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتشغيل المصانع والمشروعات الإنتاجية بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين، مشيرا إلى الدور الهام والحيوي لرجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات في توفير معدات الوقاية والتطهير، ومتابعة مدى التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات.

وشدد محافظ البحيرة،فى بيان له، على استمرار اعمال اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات الوقائية والوقوف على طبيعة الأوضاع بمختلف الشركات والمصانع خاصه التي تحتوي على أعداد كبيرة من العمال ومدى  تطبيق الإجراءات الوقائية بها.

وفى هذا السياق قامت اللجنه المشكله من السيد الخطيب مدير مديرية القوى العامله بالبحيرة وحامد العافري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وهيام نعيم مديرة مكتب السلامة بدمنهور بجولة ميدانية تفقدية بالشركات الواقعة بمدينة دمنهور للوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بها ، والإطمئنان على خلوها من أي مخالفات وقائية وارتداء العاملين للكمامات والقفازات واستخدام المطهرات واستمرار اعمال التعقيم بصفة مستمرة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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