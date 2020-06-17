محافظ الإسكندرية: تم تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 54 مليار جنيه منذ عام 2014

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن الإسكندرية شهدت تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية منذ 2014 إلى الآن، بتكلفة تخطت 54 مليار جنيه، وأدت إلى نقلة نوعية كبرى للمحافظة فى كافة المجالات من حيث أعمال الرصف للطرق الرئيسية والداخلية، ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى، ومدن بشاير الخير 1و 2 و3، والمحاور المرورية والكبارى الجديدة، ومازالت الإسكندرية تشهد تنفيذ مشروعات تنموية آخرى، بنهاية 2020 سيتضاعف هذا الرقم بانتهاء والبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة تحت الدراسة.

وأضاف اللواء محمد الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإسكندرية سوف تشهد مشروعات تنموية وقومية كبرى، مثل بشائر الخير 5 الجارى تنفيذها بتكلفة 5 مليارات و100 مليون جنيه، ومشروع مدينة "العامرية" بمساحة 520 فدانا بما يمثل مدينة سكنية جديدة غرب الإسكندرية، حيث ستضم تنفيذ مشروع بشاير الخير 6 و7 و8 و9 بما يمثل نقلة نوعية كبرى لغرب الإسكندرية بالكامل، وجار البدء فى إعداد الدراسة الخاصة بهذا المشروع، بالإضافة إلى عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية غرب الإسكندرية.

وأكد محافظ الاسكندرية، أن مشروع محور المحمودية هو المشروع الأعظم والأكبر بالإسكندرية، والذى قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتكلفة 5 مليارات جنيه، فهو بمثابة شريان حياة يقضى على الآزمة المرورية بها، وإلا كانت ستتحول الإسكندرية إلى جراج كبير.

وتعد محافظة الإسكندرية هى العاصمة الثانية لمصر، والتى شهدت مؤخرا حزمة من المشروعات القومية والتنموية، أدت إلى نقل الإسكندرية نقلة نوعية كبرى فى مختلف المجالات بعد أن عانت من الإهمال سنوات قبل ثورة 30 يوينو، فتمثلت أوجة الإهمال فى استفحال ظاهرة البناء المخالف، وتهالك شبكات الصرف الصحى الطرق، بالإضافة إلى زيادة حجم التجاوزات على كورنيش الإسكندرية، وإختفاء المعالم المميزة للمدينة التراثية التى بناها الإسكندر الأكبر لتكون عروس البحر الأبيض المتوسط.