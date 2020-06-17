اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:02 م
محافظ أسيوط: تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
أسيوط – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتحرير محاضر "جنح طوارئ" ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، وذلك طبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فوراً وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الازالات بمراكز وقرى ونجوع المحافظة حيث تمكنت من تنفيذ إزالة لـ 3622 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 مليون و157 ألف و941 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى الآن وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 934 فدان و 4 قيراط و 18سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 234 ألف و311متر خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز مؤكداً على مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة دون تهاون أو تقاعس.

كما ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مكبرة بمركز البداري وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومساعديه حيث تم إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وتنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بعد تحرير محاضر "جنح طوارئ" وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد ، وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.

إزالات (1)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

إزالات (2)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

إزالات (3)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

إزالات (5)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 

إزالات (6)
إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

 


اسيوط

محافظ اسيوط

ازاله اراضى

التعدى على الاراضى

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة