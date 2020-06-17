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محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:31 م
محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير السوق السياحى وميدان المحطة
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع التطوير الشامل للسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل.

 

ووجه اللواء أشرف عطية بالإسراع فى معدلات تنفيذ هذا المشروع الضخم ليحقق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية لمدينة أسوان فى الموسم السياحى القادم وبما يتناسب مع مكانتها السياحية ومقوماتها الجغرافية والإقتصادية والثقافية والفنية، مع مراعاة رفع التراكمات الناتجة من أعمال التسوية تمهيداً لتنفيذ المشروع.

 

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بتقنين أوضاع المحلات الحالية التى ستدخل عملية التطوير طبقاً للقواعد القانونية والإدارية تحقيقاً للشفافية والعدالة المطلوبة وخاصة أن المخطط العام سيحول الواجهات إلى شكل حضارى يتماشى مع التصميمات التى تم وضعها سواء لميدان المحطة أو السوق السياحى.

 

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