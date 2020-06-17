اليوم السابع
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مجموعة العشرين تناقش 20 بحثاً لمواجهة كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:41 م
مجموعة العشرين تناقش 20 بحثاً لمواجهة كورونا مجموعة العشرين
إيمان حنا

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تناقش مجموعة العشرين (G20) تتناول 20 مقترحاً بحثياً لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).وفق الشرق الأوسط.

وذكر الدكتور فهد التركي، نائب رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية رئيس مجموعة «الفكر 20» التي تقود مجموعة تواصل مراكز الفكر «T20»، إحدى مجموعات التواصل لدول «مجموعة العشرين»، أن نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل سيكون موعداً لتسلم جميع البحوث الكتابية المتعلقة بجائحة «كورونا».

وقال التركي خلال مؤتمر صحفى افتراضي أمس يقدم كل رئيس مسار بحثي خلال حلقة النقاش ملخصاً لما تم الوصول إليه من نتائج الأبحاث عن فيروس كورونا؛ إذ لا تزال البحوث في طور التنقيح، لكن في نهاية يوليو المقبل يتحتم على جميع الباحثين تسليم أبحاثهم الكتابية لمجموعة T20، وبعدها سيجري الإعلان عن جميع التوصيات بشأن آخر الوقائع الحالية بما فيها الأمور المستجدة التي طرحتها السعودية في هذا الصدد.

وأضاف أن المجموعة خصصت 11 مساراً بحثياُ لأبحاث جائحة كورونا، ويتضمن المسار 5 محاور تشمل القطاعات الصحية والمالية والاقتصادية والتعليمية والمناخية تحت إدارة الدكتور يس عراقي، وبعد الإعلان عن الأبحاث المطلوبة جرى تسلم نحو 70 مقترحاً بحثياً للجائحة على المحاور البحثية الخمسة، وتمت مراجعتها وجمعها في 20 مقترحاً بحثياً بدأ الباحثون العمل عليها.

ولفت إلى مشاركة أكثر من 700 باحث، مقسمين على 11 مساراً بحثياً؛ إذ يمثل الباحثون 500 مركز بحثي على مستوى العالم، لإثراء السياسات التي يمكن أن يعمل عليها قادة دول مجموعة العشرين، وهي بحوث تطوعية ما يعطي مصداقية.

وتابع التركي «مشاركة الـT20 تقتصر على وضع السياسات أو اقتراح السياسات لقادة مجموعة العشرين لتهيئة البيئة المناسبة للباحثين والمختصين لعمل لقاحات أو تمويل هذه التجارب البحثية، في حين نعمل أيضاً على توصيات بوضع سياسات تتيح الحصول على اللقاحات من حيث التجارب الطبية أو تهيئة الأموال الداعمة للمختبرات».


مجموعة العشرين

السعودية

ابحاث كورونا

اجراءات مجموعة العشرين لمواجهة كورونا

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