اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:36 م
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مجلس مدينة الزقازيق يشن حملة لمتابعة أعمال طريق الزقازيق- القاهرة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:17 م
مجلس مدينة الزقازيق يشن حملة لمتابعة أعمال طريق الزقازيق- القاهرة متابعة أعمال طريق الزقازيق- القاهرة
الشرقية -فتحية الديب

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تحرص الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب نبيل فاروق، علي متابعة  الأعمال التى تتم بطريق الزقازيق القاهرة المحورى صحراوى وزراعى، وذلك  ضمن أعمال خطة المركز فى رفع كفاءة وتحسين الطرق ، فضلا عن متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى الصدر.

 ويذكر أن  إدارة الدهانات وتجميل الطرق برئاسة حي ثانٍ الزقازيق، برئاسة ثناء فوزي، رئيسة الحي، تابعت أعمال تجميل منطقة شارع "الكورنيش"؛ وذلك بدهان الأشجار بالجير وطلاء الأعمدة بالبرونز، بدايةً من ديوان عام المحافظة، وحتى مستشفى "المبرة"، ومن المقرر استكمال باقى الدهانات والأشجار حتى كلية التجارة بشارع "جمال عبدالناصر"، ضمن جهود تجميل المنطقة وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لها.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التجميل و التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس.


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الطريق الصحراوي

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