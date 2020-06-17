اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:58 م
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مجلس حقوق الإنسان يناقش العنصرية الممنهجة وعنف الشرطة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:22 م
مجلس حقوق الإنسان يناقش العنصرية الممنهجة وعنف الشرطة مجلس حقوق الإنسان
وكالات

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عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم مناقشة لقضية العنصرية الممنهجة وعنف الشرطة بناء على طلب من بوركينا فاسو نيابة عن مجموعة الدول الأفريقية.
 
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت في كلمتها خلال النقاش: إن مقتل جورج فلويد الوحشي على أيدي رجل شرطة في مينيابوليس أصبح رمزا للعنصرية النظامية التي تضر بملايين السكان المنحدرين من أصل أفريقي ويتسبب في أضرار على مدى أجيال.
 
وطالبت بإجراءات حاسمة في جميع أنحاء العالم لإصلاح مؤسسات إنفاذ القانون ومعالجة العنصرية التي تفسد المؤسسات الحكومية وترسّخ التمييز ، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
 
من جانبه قال المبعوث الأمريكي في الأمم المتحدة في جنيف أندرو بريمبرج في بيان: إن بلاده تعمل على مكافحة التمييز وإصلاح الشرطة بعد مقتل فلويد، داعيا الدول الأخرى أيضا إلى مكافحة التمييز العنصري بنفس القدر الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.
 

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العنصريه

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