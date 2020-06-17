اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس النواب يوافق نهائيا على إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:35 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، والذى وافق عليه فى جلسات سابقة فى المجموع، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، وقد وافق البرلمان على تعديل صياغة بعض المواد فى ضوء تقرير مجلس الدولة على المشروع.
 
ويهدف مشروع قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله من خلال وضع ضوابط ومحددات يلتزم بها الموفد سواء كان فى بعثة أو منحة أو إجازة دراسية، وفى حالة مخالفتها ألزم القانون الموفد أو ضامنه برد النفقات، ووقع عليه عقوبة تصل إلى 3 مليون جنيه حال عدم رد النفقات.
 
ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة.
 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى كشف عن وجود ثغرات ومشكلات عملية فى شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين فى ظل الوضع القانوني الحالى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم ايضاحها لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين.
 
وذكرت اللجنة كان لزاما  على الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يحقق الأهداف من البعثات، ويضمن الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله.
 
 
 

مجلس النواب

تنظيم البعث

المنح الدراسيه

قانون تنظيم البعثات

قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النص الكامل لقانون مجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:30 م

مجلس النواب في مواجهة الرقابة المالية.. البرلمان يرفض موازنة الهيئة لـ5 أسباب أبرزها عدم دستورية فرض الرسوم والمبالغة في قيمتها.. والرقابة ترد:حكم الدستورية صادر قبل إنشاء الهيئة.. وكافة الهيئات تحصل نفس الرسوم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:27 م

اللجنة العامة للبرلمان توافق على موازنة مجلس النواب

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:22 م

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الأمراض المُعدية بأغلبية الثلثين

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة