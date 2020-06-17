اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بومبيو يعلن بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد وفقا لقانون قيصر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:37 م
مايك بومبيو يعلن بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد وفقا لقانون قيصر مايك بومبيو
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد فى سوريا، بموجب قانون قيصر، مؤكدا أنه يجيز عقوبات اقتصادية شديدة.

وقال بومبيو فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري"

وتابع :"ستأتي المزيد من العقوبات إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها ويوافقوا على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".

مايك بومبيو
مايك بومبيو

 

 وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، فشل ما وصفه بمحاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ، قائلا: الولايات المتحدة تحمى الحرية".

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "ستفشل محاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، في أفضل الأوقات، تفرض بكين الشيوعية بلا رحمة، ولكن في أصعب الأوقات، الولايات المتحدة تحمي الحرية".

وفى سياق آخر، انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأحد كبار زعماء الكونجرس، الصين بسبب ما وصفه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين، حسب رويترز.

ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند.

وذكر مسئولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة هندية.

 


مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

بشار الاسد

نظام الاسد

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة