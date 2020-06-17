مايك بومبيو يعلن بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد وفقا لقانون قيصر

ريهام عبد الله

أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بدء حملة من العقوبات على نظام بشار الأسد فى سوريا، بموجب قانون قيصر، مؤكدا أنه يجيز عقوبات اقتصادية شديدة.

وقال بومبيو فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نبدأ اليوم حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري"

وتابع :"ستأتي المزيد من العقوبات إلى أن يوقف الأسد ونظامه حربهم الوحشية التي لا داعي لها ويوافقوا على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254".



مايك بومبيو

وفى سياق آخر، أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، فشل ما وصفه بمحاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة ، قائلا: الولايات المتحدة تحمى الحرية".

وقال بومبيو فى تصريح نقله عنه الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية: "ستفشل محاولات الحزب الشيوعي الصيني القاسية باستغلال الموت المأساوي لجورج فلويد لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، في أفضل الأوقات، تفرض بكين الشيوعية بلا رحمة، ولكن في أصعب الأوقات، الولايات المتحدة تحمي الحرية".

وفى سياق آخر، انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأحد كبار زعماء الكونجرس، الصين بسبب ما وصفه بسلوكها الذي ينطوي على تنمر تجاه الهند أثناء مواجهة عسكرية على حدود متنازع عليها بين البلدين، حسب رويترز.

ومن جانبه، قال إليوت إنجل رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن على الصين احترام القوانين واللجوء للدبلوماسية لتسوية مسألة الحدود مع الهند.



وذكر مسئولون أمنيون هنود ووسائل إعلام محلية، أن كلا من الهند والصين تحشد آلاف الجنود منذ أسابيع في ثلاثة أو أربعة مواقع على الحدود في منطقة الهيمالايا بعد أن توغلت قوات صينية في منطقة هندية.