مئوية فاروق الاول فى عدد خاص من ذاكرة مصر

الإسكندرية جاكلين منير

صدر عدد خاص من مجلة ذاكرة مصر، حول مئوية فاروق الاول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر، يشمل عددا من المقالات التحليلية ترافقها العديد من الصور، تشمل نشأة فاروق الاول وهواياته ونهايته في منفاه، والحياة السياسية، الاحزاب والبرلمان، ومؤامرات الاخوان، والتمهيد لثورة 23 يوليو، ومصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، والقصور والاستراحات الملكية.

وأشارت مكتبة الاسكندرية فى بيان لها أن العدد يحفل بمساهمات قيمة من اكاديميين ومثقفين بارزين في مقدمتهم الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام علي المجلة، والدكاترة لطيفة سالم واحمد زكريا الشلق وجمال شقرة، وآخرون. صدرت المجلة برئاسة تحرير الدكتور سامح فوزي، وسكرتارية تحرير إيمان الخطيب. وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع "ذاكرة مصر" بموجب عقد اتفاق مع المكتبة بهذا الشأن.