اليوم السابع
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مئوية فاروق الاول فى عدد خاص من ذاكرة مصر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:02 ص
مئوية فاروق الاول فى عدد خاص من ذاكرة مصر الملك فاروق الاول
الإسكندرية جاكلين منير

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صدر عدد خاص من مجلة ذاكرة مصر، حول مئوية فاروق الاول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر، يشمل عددا من المقالات التحليلية ترافقها العديد من الصور، تشمل نشأة فاروق الاول وهواياته ونهايته في منفاه، والحياة السياسية، الاحزاب والبرلمان، ومؤامرات الاخوان، والتمهيد لثورة 23 يوليو، ومصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، والقصور والاستراحات الملكية.
 
 
وأشارت مكتبة الاسكندرية فى بيان لها أن العدد يحفل بمساهمات قيمة من اكاديميين ومثقفين بارزين  في مقدمتهم الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام علي المجلة، والدكاترة لطيفة سالم واحمد زكريا الشلق وجمال شقرة، وآخرون. صدرت المجلة برئاسة تحرير الدكتور سامح فوزي، وسكرتارية تحرير  إيمان الخطيب. وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع "ذاكرة مصر" بموجب عقد اتفاق مع المكتبة بهذا الشأن.
 
من جهه أخرى ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة على الانترنت بعنوان "تطور الخطوط والكتابات على النقود الإسلامية في مصر منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر المملوكي" يوم الأحد القادم، من الساعة 1.00 إلى 2.00 ظهرًا يحاضر فيها الدكتور محمد السيد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.
 
وأشارت مكتبة الإسكندرية ،أن اختيار هذا الموضوع، جاء نظرا لآهمية النقود الإسلامية عامة والنقود الإسلامية التي سكت في مصر منذ الفتح الإسلامي،فهى تعتبر  الحقل الأهم لدراسة تطور الخطوط العربية ودلالات الكتابات الواردة عليها، فلا ريب أن النقود الإسلامية التي سكت في مصر خلال تلك الفترة تعد سجلا لتطور الخطوط العربية وتنوع أنواعها وتشكيلاتها، فإذا أراد الباحث أو المتخصص أو المهتم تتبع تطور حرف عربي سنة تلو الأخرى فلا سبيل له إلا دراسة  سلسلة النقود الإسلامية التي سكت في مصر أنذاك خاصة أن الدولة المصرية حرصت على استمرارية إصدار النقود سنة تلو أخرى
 

 


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