اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"لايقلق من كان له أب فكيف بمن كان له رب".. أشهر 10مقولات للشعراوى بذكرى وفاته

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:48 م
"لايقلق من كان له أب فكيف بمن كان له رب".. أشهر 10مقولات للشعراوى بذكرى وفاته إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في الذكرى الـ 22 لرحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، ينشر اليوم السابع أبرز وأشهر 10 مقولات للشيخ محمد متولى الشعراوى كما يلى: 
1. من رضى بقضاء ربه أرضاه الله بجمال قدره
2. حين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائما
3. الرزق هو ما ينتفع به وليس هو ما تحصل عليه 
4. لا تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون فعله معك تنفيذ إرادة الله
5. لا تحزن إذا أرهقتك الهموم، وضاقت بك الدنيا بما رحبت، فربما أحب الله أن يسمع صوتك وأنت تدعوه
6. الثائر الحق هو من يثور لهدم الفساد، ثم يهدأ لبناء الأمجاد
7. لا يقلق من كان له أب فكيف بمن كان له رب.
8. علينا أن نعلم أنه لا شيء يتم في كون الله مصادفة ، بل كل شيء بقدر.
9. اعتدنا على النعم، حتى أننا إذا سئلنا عن حالنا قلنا لا جديد  فهل استشعرنا بقاء العافية ودوام النعم؟
10. إن تمنيتم شيئاً، فتمنوا من الله ألا يريكم قيمة الأشياء بعد زوالها.
 
ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه في الثانوية الأزهرية، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.
 
التحق الشيخ الشعراوي بكلية اللغة العربية عام 1937م، وتخرج فيها عام 1941، ثم عين فى المعهد الديني بطنطا، ثم المعهد الديني بالزقازيق، وبعد ذلك عمل في المعهد الديني بالإسكندرية، ثم أعير للعمل أستاذاً للشريعة في جامعة أم القرى في السعودية، وفى جامعة الملك عبد العزيز في مكة، حتى منعه عبد الناصر في عام 1963 من العودة إلى السعودية مرة أخرى بسبب خلاف بين عبد الناصر والملك سعود.
 
توفى إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز 87  عاما، تاركا إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعددا من المؤلفات مثل:" خواطر الشعراوى، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".
 



 


الشيخ الشعراوى

محمد متولى الشعراوى

امام الدعاة

تفسير الشعراوى

الشعراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ الشعراوى.. فضل التفرغ للدعوة على تولى مشيخة الأزهر.. رفض نقل مقام إبراهيم من جوار الكعبة.. والملك سعود استدل برأيه وطلب دراسة مقترحاته لتوسعة مطاف الكعبة.. وعاش محبا للعلم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:31 ص

ذكرى رحيله.. الشيخ الشعراوى: لا يرفع بلاء حتى نرضى به.. فيديو

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:10 ص

22 عاما على رحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:30 ص

رغم رحيله منذ 22 عاما.. الشيخ محمد متولى الشعراوى يظل بيننا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

وزيرة الصحة: الإعلان عن قائمة المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة السبت.. صرف العلاج المنزلى للمرضى بواقع 7098 حالة كبار و 646 طفلاً.. و57122 حقيبة للمخالطين الكبار

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

البرلمان يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ يتكون من 300عضو و10% للمرأة

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الحكومة : تسلم نحو 3,5 مليون طن من محصول القمح

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

الداخلية تضبط عصابة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية بالاسكندرية

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان (فيديو)

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة