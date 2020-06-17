اليوم السابع
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خالد صلاح
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لايتهايزر: القانون الأمريكى‭ ‬يمنع استيراد المنتجات المصنعة بواسطة عمالة السخرة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:31 م
لايتهايزر: القانون الأمريكى‭ ‬يمنع استيراد المنتجات المصنعة بواسطة عمالة السخرة لايتهايزر
رويترز

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سئل الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر عن صادرات منتجات يصًنعها الويغور وجماعات مسلمة أخرى في معسكرات في الصين فقال إن الولايات "ستنفذ بقوة" القوانين الأمريكية التي تحظر استيراد أي منتجات يجري تصنيعها باستخدام عمالة السخرة.

وقال لايتهايزر إن اتفاق التجارة‭ ‬المرحلة-1 مع الصين لا يشمل هذه المسألة، لكن القانون الأمريكي يمنع استيراد أي منتجات يجري تصنيعها باستخدام عمالة السخرة.

وقال مصدر مطلع الأسبوع الماضي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع تشريع يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في اضطهاد المسلمين الويغور.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون مسلم محتجزون في معسكرات في اقليم شينجيانغ الصيني.

 

 

 
 

 


لايتهايزر

الممثل التجارى الامريكى

الصين

الولايات المتحده الامريكيه

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