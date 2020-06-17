لأعضاء اتحاد المهن الطبية.. تعرف كيف تشترك فى مشروع العلاج "أونلاين" ؟

كتبت آية دعبس

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، فتح الاشتراك فى مشروع العلاج لفترة استثنائية في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، من يوم 16 يونيو 2020، إلى 30 يونيو 2020، علي أن تبدأ الاستفادة من يوم الاشتراك، وتنتهي أخر ديسمبر 2020.

وأوضح الاتحاد، أنه يمكن الاشتراك والتواصل مع مشروع العلاج عن طريق "واتس آب"، من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 3 عصرا، يوميا عدا الجمعة والسبت، والإجازات الرسمية، كما يمكن التواصل مع إدارة المشروع بالمقر الرئيسي 27954010 - 27961101 – 27940487، أو فرع مدينة نصر 24703044 - 24703046 في نفس المواعيد.

أما عن طرق الاشتراك بالمشروع:

اولاً : الاشتراك عن طريق خدمة فوري :

وذلك للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، وكان أخر اشتراك لهم 2019، يمكنهم التجديد عن طريق فوري دون إضافة أو حذف للمستفيدين، حيث يتم التجديد لكل المستفيدين المشتركين لعام 2019، ويمكن التواصل عن طريق الواتس برقم 01011277736، أو التوجه الي مقرات المشروع.

ثانيا : الاشتراك عن طريق موقع المشروع :

التجديد للاعضاء الذين لم يجددوا اشتراك المشروع لعام 2020، يمكن التجديد وإضافة أو حذف مستفيدين من خلال بوابة مشروع العلاج، ويمكن التواصل عن طريق الواتس علي رقم 01050684422، أو التوجه الي مقرات المشروع.

ثالثا: لإضافة مستفيدين للأعضاء المجددين لعام 2020:

لابد من الحضور إلي مقرات المشروع لعمل الاضافات المطلوبة مع إحضار صورة شخصية للمستفيد وكارنيه العضو واثبات قرابة للمستفيد.

رابعا: الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج:

الأعضاء الذين سيشتركون في المشروع لأول مرة، يتم طباعة استمارة الاشتراك المرفقة أو عمل نموذج مشابه وملء البيانات المطلوبة حسب الخطوات موضحة في المرفق وإرسالها عن طريق الواتس آب، رقم: 01050683833،

أو الحضور الي مقرات المشروع لاتمام عملية الاشتراك.

وأشار الاتحاد، إلى أنه بالنسبة للأعضاء من خارج محافظتى القاهرة والجيزة، يتم انهاء كافة اجراءات الاشتراكات في مقرات المشروع بالمحافظة التابعين لها.