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كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:00 ص
كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطة الوزارة للتأمين الطبى خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، والتي تستهدف توفير الخدمة الطبية بأعلي جودة داخل مقار اللجان المخصصة للامتحانات وكذلك لجان التصحيح بالإضافة إلى مكافحة عدوى كورونا.

"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية طبيا، بالإضافة إلى منع تفشي عدوي كورونا أثناء أداء الامتحانات.

1- تخصيص 560 سيارة إسعاف ونشرها فى محيط لجان الامتحانات لنقل أى حالة اشتباه إصابة بكورونا ونقلها للمستشفيات.

2- توفير سيارة إسعاف مجهزة داخل مقرات التصحيح.

3- تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة.

4- توفير فريق طبى يتكون من (أطباء، تمريض، زائرات صحيات) للعمل داخل لجان الامتحانات،.

5-الفريق الطبي يتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان.

6 -التأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين.

7- توفير كواشف حرارية لقياس درجات الحرارة جميع الطلاب قبل دخول اللجان .

8- التأكد من تطهير أيادى الطلاب بالحكول قبل دخول اللجان .

9- التزام الجميع بارتداء الكمامات بالإضافة إلى توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجان.

 


الصحة

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة

عدوي كورونا

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