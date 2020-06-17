كورونا يقتل الرجال أكثر من النساء.. 4 أسباب تفسر ذلك

كتبت فاطمة خليل

يبدو أن فيروس كورونا يختار وينتقي ضحاياه فمنذ بداية انتشار الوباء تشير التقارير والدراسات إلى أن الرجال هم الأكثر عرضة لمضاعفات هذا الفيروس وكذلك أكثر عرضة للإصابة به، وتشير تقارير بلدان العالم إلى أن معدل وفيات كورونا أعلى بكثير عند الرجال منه في النساء فما هو سبب انتقاء فيروس كورونا الضحايا الرجال؟

أكدت الأبحاث أن الخلايا البدينة لدى النساء قادرة على بدء استجابة مناعية أكثر نشاطًا، والتي قد تساعدهم على محاربة الأمراض المعدية بشكل أفضل من الرجال، وفقاً لموقع " everydayhealth".

وأظهر تحليل لمرضى COVID-19 خلال الأشهر الأولى من تفشي المرض في ووهان، الصين، أن الرجال يمثلون ما يقرب من 60 % من المصابين والمرضى بكورونا، وفقًا لمراجعة نشرت على الإنترنت في مارس 2020 في مجلة طب علم الفيروسات.

لكن بحثًا جديدًا نُشر في أبريل في Frontiers in Public Health يرسم صورة مختلفة وقال إن أعدادًا متساوية نسبيًا من النساء والرجال يصابون بالفيروس، ولكن يبدو أنه يضرب الرجال أكثر، مما يؤدي إلى ضعف عدد الوفيات.

في حين أن الخبراء لا يزالون يكتشفون الأسباب، ظهرت نظريات عديدة تفسر أسباب إصابة الفيروس الرجال أكثر من النساء..

أسباب إصابة الرجال بمضاعفات كورونا أكثر من النساء



1- قد يساعد الأستروجين في تعزيز الاستجابة المناعية



قال لويس أوستروسكي-زيشنر، أستاذ الطب وأخصائي الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة ماكجفرن ، أن فكرة وجود اختلافات خاصة بالجنس في كيفية استجابة الجهاز المناعي للمرض والعدوى ليست فكرة جديدة.

وأرجع معظم الخبراء العدد المرتفع نسبيًا من وفيات COVID-19 لدى الرجال إلى السلوك ونمط الحياة، ولكن يبدو أن هرمون الاستروجين الأنثوي قد يساعد النساء على محاربة الفيروس.

ويتم توزيع الإستروجين على نطاق واسع في جسم الأنثى، بما في ذلك الخلايا التي تلعب أدوارًا رئيسية في مكافحة مسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفيروسات.

تساعد كثافة الإستروجين الخلايا المناعية على تعزيز خط الدفاع الأول للجسم ضد التهديدات (تسمى المناعة الفطرية) ، حتى عندما تنخفض مستويات هرمون الدورة الدموية أو تنخفض - على سبيل المثال ، طوال فترة انقطاع الطمث وبعده.

يعزز الاستروجين أيضًا مناعة الجسم التكيّفية، وفقًا لمراجعة نُشرت في أكتوبر 2016 في مجلة Nature Reviews: Immunology؛ هذا الخط الثاني من الدفاع يمسح أي غزاة متبقين ومن ثم يبني نسخًا من هذه الخلايا المناعية لمنع الهجمات المستقبلية بنفس مسببات الأمراض.

2- قد يساعد كروموسوم X في مكافحة الفيروس



قال أميش أدالجا، وهو باحث كبير وخبير في مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي "نحن نعلم أن الكثير من الأعراض الشديدة التي تحدث مع الفيروس التاجي لها علاقة برد فعل الجهاز المناعي تجاه هذا الفيروس" .

وأضاف :"إلى جانب تأثير الهرمونات ، تؤثر الاختلافات الجينية بين الرجال والنساء على الطريقة التي تتفاعل بها أجهزتهم المناعية مع مسببات الأمراض."

وقد لاحظ الباحثون ذلك مع الأمراض المعدية الأخرى مثل الأنفلونزا، والتي يميل الرجال أيضًا إلى التعرض لمضاعفات أكثر حدة.

بالنسبة للفيروس التاجي الجديد على وجه التحديد ، حققت الأبحاث في دور الكروموسومات الجنسية (خلايا DNA التي تحدد الجنس الوراثي للذكور أو الأنثى)

والرجال لديهم كروموسومات XY بينما لدي المرأة كروموسوم XXـ يشير وجود اثنين من كروموسومات X إلى مساعدة النساء على محاربة الفيروس التاجي ويمنع أيضًا أعراض COVID-19 الشديدة.

3- إنزيم معين يوجد عند الرجال بكثرة



تركز فرضية رئيسية أخرى على الطريقة التي يلتصق بها الفيروس التاجي بالخلايا التنفسية البشرية.

وفقًا لدراسة نشرت في أبريل 2020 في MedRxiv ، لدى الرجال مستويات أعلى من بروتين الخلية يسمى ACE-2 (الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2) ؛ يستخدم هذا البروتين من قبل الفيروس التاجي لدخول الممرات الأنفية ، وفي النهاية ، الخلايا في الرئتين وفي جميع أنحاء الجهاز التنفسي.

يعتقد الباحثون أن وفرة ACE-2 قد تمنع الرجال من إزالة COVID-19 من أنظمتهم، وربما تزيد من خطر الموت.

تطلب الرجال المصابون بـ COVID-19 وقتًا أكثر من النساء للقضاء على الفيروس من رئتيهم وجهازهم التنفسي ، وفقًا لدراسة صينية نشرت في أبريل 2020 في المجلة الطبية البريطانية.

قد يؤوي الرجال أيضًا ACE-2 في خصيتيهم، مما يزيد من تأخر التعافي وتم العثور على القليل جدا من ACE-2 في أنسجة المبيض الأنثوية.

4- نمط الحياة والأمراض المزمنة



يمكن أن تؤثر عوامل إضافية على الاستجابة المناعية للشخص شدة COVID-19 - والاختلافات في استجابات الرجال والنساء لعدوى الفيروس التاجي - يُعتقد أيضًا أنها تتأثر بالحالات الطبية القائمة مثل تعايش مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة .

قد تلعب عوامل نمط الحياة مثل التدخين والسمنة والنظام الغذائي ونقص النشاط البدني دورًا أيضًا.

من الجدير بالذكر أن المشاكل الصحية الأساسية يتم التأكيد عليها كدوافع رئيسية أكثر خطورة.

و حتى الآن لم يعرف العلماء السبب الرئيسي الذي يجعل فيروس كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء وهذه مجرد نظريات لكن يستمر البحث حول التفاعل بين الجنس والجينات والهرمونات ونمط الحياة.