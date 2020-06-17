اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:44 ص
خالد صلاح
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قيرغيزستان تسجل 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:43 ص
قيرغيزستان تسجل 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 90 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 2562 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إنه في يوم 17 يونيو 2020، تم تسجيل اجمالي 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 36 حالة في العاصمة بيشكيك"، مشيرا إلى أنه سجل في يوم أمس الثلاثاء 100 حالة جديدة.

وأعلن المركز أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة، مما يرفع اجمالي الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس إلى 30 حالة.مشيرا إلى أن اجمالي عدد المصابين في الدولة التي تقع في اسيا الوسطى بلغ حتى الآن 2،562 حالة، منها 30 حالة وفاة و1،901 حالة شفاء تام من المرض.


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