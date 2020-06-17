اليوم السابع
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قياس الحرارة والالتزام بالكمامة أبرز إجراءات مجلس الدولة بالمنصورة لعودة العمل "صور"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:48 م
قياس الحرارة والالتزام بالكمامة أبرز إجراءات مجلس الدولة بالمنصورة لعودة العمل "صور" مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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حرصت إدارة مجلس الدولة، علي استقبال المواطنين تدريجيا، وذلك في مختلف الدوائر، بعد قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، استئناف العمل بالمحكمة تدريجيا، وقبل بدء انعقاد الجلسات بدأ العاملون في تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالمنصورة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة، فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة علي توفير أجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين علي المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.
 
وقررت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وشدد الأمين العام، علي الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.
 
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.
 
تأتي هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
 
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عودة انعقاد الجلسات

مجلس الدولة

وحكام مجلس الدولة

فيروس كورونا

تعقيم المباني

مباني ادارية

المنصورة

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