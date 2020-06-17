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قطر تسجل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:36 م
قطر تسجل 1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافى 1711 شخصا وذلك فى الأ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 82 حالة. 

فيما تقترب حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف ددول العالم من 450 ألف حالة، حيث تم تسجيل حتى صباح اليوم الأربعاء 446,461 حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما وصل عدد حالات الاصابة بالفيروس المستجد إلى اكثر من 8 ملايين و281 ألف حالة، وتخطت حالات الشفاء حاجز الـ 4 ملايين و300 ألف حالة. 
 
ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية التى انتقل منها إلى مختلف دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من اجل توفير علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس، فى اقرب وقت ممكن.
 
واعتبرت منظمة الصحة العالمية، نجاح باحثين بريطانيين، في علاج حالات إصابة خطرة بفيروس كورونا المستجد، بدواء "ديكساميثازون" الذي ينتمي إلى عائلة "الستيرويدات"، إنجازا علميا، وفيما ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند بحوالي ألفين في يوم واحد، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 11 ألفا و903 وفيات.

قطر

اخبار قطر

فيروس كورونا

كورونا

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