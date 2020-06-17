اليوم السابع
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فيديو.. مشروع تخرج طبي لطلبة إعلام للتوعية بمرض التصلب المتعدد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:00 م
فيديو.. مشروع تخرج طبي لطلبة إعلام للتوعية بمرض التصلب المتعدد مشروع تخرج طبي لطلبة اعلام
كتبت فاطمة خليل

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قام طلاب كلية الإعلام بإحدى الجامعات المصرية بتنفيذ مشروع تخرج يستضيف أطباء للتوعية ونشر الوعى عن مرض التصلب المتعدد، وأطلق الطلبة على مشروع تخرجهم اسم "كشفك بداية سلامتك"، وبعد أن قام الأطباء بالبحث فى هذا المرض واستشارة عدد من الأطباء المتخصصين تبين أن الكشف المبكر لهذا المرض يحمى المريض من تدهور الحالة الصحية و يساعده على  الشفاء.

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وقرر الطلاب أن تستهدف الحملة ومشروع التخرج الخاص بهم مرض التصلب المتعدد باعتباره من الأمراض الخطيرة التي تصيب الشباب بكثرة والتي لا يعرف عنها الكثير من الناس وهو مرض مناعى، حيث يهاجم جهاز المناعة المايلين الذى يغطى ألياف الأعصاب وهنا تحدث إعاقه للدماغ والحبل النخاعى وهذا يسبب تدهور كبير فى الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم وقد يصل إلى تلف او تدهور دائم فى الأعصاب.

 

ووجد الطلاب من خلال البحث أن هذا المرض يصيب الشباب من سن 16 إلى 40 سنة أو أكبر.

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وخلال حملة "كشفك بداية سلامتك" سلط الطلاب الضوء على المشاكل التى واجهت المصابين بمرض التصلب المتعدد  ومنها عدم ادراك الأعراض حيث أن الأعراض تتشابه مع أمراض أخرى.

ومن اعراض التصلب المتعدد تشنج العضلات، مشاكل فى العيون (رؤية غير واضحة او ازدوجية فى الرؤية)، صداع مستمر فى بعض الأحيان، حركات غير ارادية، مشاكل فى التوازن، التنميل المستمر فى الأطراف، مشاكل فى النطق وأيضا فى التركيز.

 

 ولم يتوصل الأطباء الباحثون لمعرفة السبب الدقيق لإصابة شخص ما بالتصلب المتعدد دون غيره، لكن من الأسباب العامة المتعلقة بالإصابة أسباب متعلقة بالبيئة، التطعيمات، التدخين، الطعام، نقص فيتامين (د) و قلة التعرض للشمس، أسباب وراثية أو الحالة النفسية مثل الاكتئاب او الضغط الشديد.

 

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وبعد أن قام الطلاب بالبحث في مرض التصلب المتعدد أكدوا على أهمية التوعية بالكشف المبكر لهذا المرض لأنه سيحميهم من الإصابة به أو حدوث مضاعفات وكذلك لتجنب الخطأ في تشخيص هذا المرض عند طبيب آخر بخلاف أطباء المخ والأعصاب وللسيطرة على أعراض المرض في بدايتها.


مرض التصلب المتعدد

مشاريع التخرج

مشاريع تخرج طلبة اعلام

اعراض التصلب المتعدد

الكشف المبكر لمرض التصلب المتعدد

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