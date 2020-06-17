اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:57 م
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فض سوق ميت أبو الكوم وبابل بتلا فى المنوفية منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:50 م
فض سوق ميت أبو الكوم وبابل بتلا فى المنوفية منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا فض أسواق
المنوفية - محمد فتحى

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شن مجلس مدينة تلا بمحافظةالمنوفية، بالاشتراك مع شرطة المرافق بمديرية أمن المنوفية، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حملة مكبرة لغلق الأسواق، وأسفرت الحملة عن غلق الأسواق بجميع أنواعها بقرى المركز والمدينة منعا للتجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بحضور المحاسب إسلام مبارك نائب مجلس المدينة، ومنها أسواق صفط جدام، ميت أبو الكوم، وبابل منعا للتجمعات وتنفيذا للتعليمات وحرصا على سلامة المواطنين  .

وأكد المحاسب خالد العرفى رئيس المدينة، على الاستمرار في المتابعة على جميع الاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم  وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام "الطوارئ – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة"، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة  والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ علي غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم اتباع سياسة مكافحة العدوي وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات أخري، مشدداً علي عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق ، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية، حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

وشدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.


 

 


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