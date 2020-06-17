فتاة بكرداسة تساعد خطيبها على سرقة خزينة والدها لإتمام زواجهما

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينه من داخل مسكن أحد المواطنين بكرداسه وضبط ابنة المبلغ وآخران لقيامهم بإرتكاب الواقعة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أحد المواطنين بأنه أثناء عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه إكتشف تقييد ابنته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها " 500 ألف جنيه – مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام – جهاز DVR الخاص بالكاميرات" من داخل إحدى غرف الشقة.

وبالإنتقال والفحص، قالت ابنة المبلغ أن شخصين ملثمين تسللا للمنزل ونجحا في تقيدها داخل غرفتها أثناء انشغال والدها بإخماد الحريق.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية ابنة المبلغ، وبتضييق الخناق عليها، اعترفت بإشتراكها مع آخرين "خطيبها "حاصل على بكالوريوس ، عامل" في ارتكاب الجريمة لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، حيث قال خطيب الفتاة أنه اتفق على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخالفات بقطعة الأرض الخاصة به ، وإفتعال تقييد ابنته لدرء الشكوك عنها ، وأخفى المتهم الثاني "العامل" الخزينة بمصرف مياة خلف المنزل محل الواقعة لحين احضار ابنة المبلغ المفتاح الخاص بها لفتحها والإستيلاء على محتوياتها ، وبإرشادهم تم ضبط جهاز الـDVR – الحزينه وبداخلها جميع محتوياتها ، ووجه اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية.