اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاز بهما الرئيس فى 2016..استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب فى فلوريدا وميتشجان

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:29 ص
فاز بهما الرئيس فى 2016..استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب فى فلوريدا وميتشجان ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استطلاع للرأي أمس الثلاثاء أن تقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن ازداد في ولايتي ميشيجان وفلوريدا، حيث فاز الرئيس دونالد ترامب بفارق ضئيل في 2016، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأظهر استطلاع فلوريدا أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم ، فإن 50 بالمائة من 910 ناخب مسجل سيصوتون لصالح بايدن ، مقابل 40 بالمائة سيصوتون لترامب.

كان أداء الرئيس أسوأ في استطلاع ميشيجان، حيث قال 37 في المائة من 907 ناخب مسجل إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت الانتخابات اليوم، وحصل بايدن على 50 في المائة من دعم الناخبين في ولاية المعركة هذه أيضًا.

وأوضحت المجلة أن ترامب فاز بفلوريدا وميشيجان بفارق ضئيل على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. في فلوريدا، وحصل ترامب على 49.1 في المائة من الأصوات، مقابل 47.8 في المائة لكلينتون، بفارق يقل عن 200.000 صوت.

كان التصويت أقرب في ميشيجان، حيث فاز ترامب بالولاية بنسبة 47.6 في المائة من الأصوات. وحصلت كلينتون على 47.3 بالمئاة وخسرت الولاية بأقل من 12 ألف صوت.

وأشارت المجلة إلى أن ديمجرافية الناخبين الذين لم يقرروا بعد إلى من سيصوتون في كلتا الولايتين يمكن أن يكون مفتاحًا لترامب في كسب أرض ضد بايدن. في استطلاع فلوريدا ، كان هناك 91 ناخباً لم يقرروا بعد ، تم تحديد 52 منهم على أنهم مستقلين. قال 26 بالمائة من أولئك الناخبين الذين لم يقرروا بعد إنهم يميلون إلى ترامب ، بينما قال 21 بالمائة أنهم يميلون إلى بايدن. وقال 34 بالمائة آخرون أنهم إما غير متأكدين أو يفضلون عدم الإجابة.

أظهر استطلاع ميشيجان أنه من بين 122 ناخباً لم يقرروا بعد ، اتجه 27 بالمائة نحو بايدن و 19 بالمائة اتجهوا نحو ترامب ، حيث قال 30 بالمائة أنهم إما غير متأكدين من أنهم يفضلون عدم الإجابة.

 


ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكية

انتخابات امريكا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسرار عائلة ترامب قريبا فى الأسواق.. الجارديان: كتاب لابنة شقيق الرئيس يقدم تفاصيل "الصدمة والإهمال وإساءة معاملة الأسرة" داخل إحدى أقوى العائلات فى العالم.. مارى ترامب: يجب عليهم الخجل.. ووصية الجد تثير الجدل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:49 ص

إدارة ترامب تلجأ إلى القضاء لمنع جون بولتون من نشر كتابه عن البيت الأبيض

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:45 م

جارديان: كتاب جديد لابنة اخو ترامب يبرز أسرار عائلية "صادمة" يصدر فى يوليو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:41 م

وزيرة الدفاع الألمانية عن خطة ترامب لسحب القوات: الأمن ليس سلعة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة