فاز بهما الرئيس فى 2016..استطلاع: بايدن يتقدم على ترامب فى فلوريدا وميتشجان

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع للرأي أمس الثلاثاء أن تقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن ازداد في ولايتي ميشيجان وفلوريدا، حيث فاز الرئيس دونالد ترامب بفارق ضئيل في 2016، وفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأظهر استطلاع فلوريدا أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم ، فإن 50 بالمائة من 910 ناخب مسجل سيصوتون لصالح بايدن ، مقابل 40 بالمائة سيصوتون لترامب.

كان أداء الرئيس أسوأ في استطلاع ميشيجان، حيث قال 37 في المائة من 907 ناخب مسجل إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت الانتخابات اليوم، وحصل بايدن على 50 في المائة من دعم الناخبين في ولاية المعركة هذه أيضًا.

وأوضحت المجلة أن ترامب فاز بفلوريدا وميشيجان بفارق ضئيل على هيلاري كلينتون في انتخابات 2016. في فلوريدا، وحصل ترامب على 49.1 في المائة من الأصوات، مقابل 47.8 في المائة لكلينتون، بفارق يقل عن 200.000 صوت.

كان التصويت أقرب في ميشيجان، حيث فاز ترامب بالولاية بنسبة 47.6 في المائة من الأصوات. وحصلت كلينتون على 47.3 بالمئاة وخسرت الولاية بأقل من 12 ألف صوت.

وأشارت المجلة إلى أن ديمجرافية الناخبين الذين لم يقرروا بعد إلى من سيصوتون في كلتا الولايتين يمكن أن يكون مفتاحًا لترامب في كسب أرض ضد بايدن. في استطلاع فلوريدا ، كان هناك 91 ناخباً لم يقرروا بعد ، تم تحديد 52 منهم على أنهم مستقلين. قال 26 بالمائة من أولئك الناخبين الذين لم يقرروا بعد إنهم يميلون إلى ترامب ، بينما قال 21 بالمائة أنهم يميلون إلى بايدن. وقال 34 بالمائة آخرون أنهم إما غير متأكدين أو يفضلون عدم الإجابة.

أظهر استطلاع ميشيجان أنه من بين 122 ناخباً لم يقرروا بعد ، اتجه 27 بالمائة نحو بايدن و 19 بالمائة اتجهوا نحو ترامب ، حيث قال 30 بالمائة أنهم إما غير متأكدين من أنهم يفضلون عدم الإجابة.