غدا .. انقطاع الكهرباء عن قرى مركز قطور في الغربية ساعتين لإجراء الصيانة

وقال مدير الشبكة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا بقرى " العتوة القبلية، والشين، وخباطة، والعزب التابعة لها " .

كما أشار إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غد الجمعة لمدة ساعتين أيضا، من الثامنة صباحا وحتى العاشرة بقرى " العمة، وسماتاي، بلتاج، وميت الشيخ، وأميوط، ومحلة مسير، والنمكية، وصرد، ومنطقة الجامع الكبير بالعتوات، ومنطقة المحطة بالشين، بالإضافة إلى العزب التابعة لها " ، وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .