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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:39 م
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غدا .. انقطاع الكهرباء عن قرى مركز قطور في الغربية ساعتين لإجراء الصيانة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:50 م
غدا .. انقطاع الكهرباء عن قرى مركز قطور في الغربية ساعتين لإجراء الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت إدارة كهرباء مركز قطور في محافظة الغربية ، قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومي الخميس والجمعة، بعدد من قرى مركز قطور، بمحافظة الغربية، وذلك لتركيب طفايات ثاني أكسيد الكربون الجديدة واجراء صيانة دورية. 

وقال مدير الشبكة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة صباحا بقرى " العتوة القبلية، والشين، وخباطة، والعزب التابعة لها " .
 
كما أشار إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي بعد غد الجمعة لمدة ساعتين أيضا، من الثامنة صباحا وحتى العاشرة بقرى " العمة، وسماتاي، بلتاج، وميت الشيخ، وأميوط، ومحلة مسير، والنمكية، وصرد، ومنطقة الجامع الكبير بالعتوات، ومنطقة المحطة بالشين، بالإضافة إلى العزب التابعة لها " ، وتهيب الشركة قاطني تلك المناطق بتوفير احتياجاتهم خلال تلك الفترة .
 
 
 
 
 
 

 


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