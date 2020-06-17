اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:23 ص
خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:50 ص
غالبية القراء يؤيدون طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار فى سؤال بعنوان : هل تؤيد طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 81% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم طرح الكمامات على بطاقات التموين لمواجهة التلاعب بالأسعار

فى حين أجاب 19 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم إجراء المفاوضات مع الشركات المنتجة للكمامات القماش بهدف توفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث من المقرر البد فى توزيعها اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل وأن لجنة هيئة الشراء الموحد ستقوم بتحديد الأسعار والتى على أساسها سيتم طرحها على بطاقات التموين، وأن الهدف من الكمامات هو توفير الحماية للمواطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم اختيار أفضل الأنواع المطابقة للمواصفات القياسية والمعتمدة من الجهات المعنية.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تستهدف توفير كمامات قماش ذات نوعيات جيدة للمواطنين وانه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، وأن مركز نظم المعلومات بالوزارة سيتولى التنسيق مع شركات البطاقات الذكية بإدراج سلعة الكمامة ضمن السلع الأساسية وإنشاء نظام يسمح بتكويد الكمامات على أن يلزم النظام البقال التموينى بضرورة تسجيل صرف الكمامات للمواطنين عاى النحو التالى "صفر، أو واحد ".


فيروس كورونا

الكمامات

كمامات التموين

وزير التموين

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