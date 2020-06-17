عودة 23 لاجئا إلى سوريا من الأراضى اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 23 لاجئاً عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى سوريا. وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأن هؤلاء اللاجئين عادوا من الأراضي اللبنانية عبر معبري "جديدة يابوس" و" تلكلخ " الحدوديين، مشيرا إلى عدم رصد عودة لاجئين خلال اليوم الماضي من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي.
وأضاف البيان أن نازحا واحدا عاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى مكان إقامته الدائمة داخل سوريا.
وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام على مساحة 2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة.
عودة 23 لاجئا إلى سوريا من الأراضى اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضيةالأربعاء، 17 يونيو 2020 06:32 م
لاجئين - صورة أرشيفية
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أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 23 لاجئاً عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى سوريا. وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء بأن هؤلاء اللاجئين عادوا من الأراضي اللبنانية عبر معبري "جديدة يابوس" و" تلكلخ " الحدوديين، مشيرا إلى عدم رصد عودة لاجئين خلال اليوم الماضي من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي.
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