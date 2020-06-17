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عنتيل النمسا.. حبس طبيب نمساوي 13 سنة لإدانته بالتحرش بـ109 أطفال

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:21 م
عنتيل النمسا.. حبس طبيب نمساوي 13 سنة لإدانته بالتحرش بـ109 أطفال ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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حكمت محكمة فى مدينة فيلس النمساوية على طبيب، بالسجن لمدة 13 عاماً بعد تحرشه جنسياً بحوالى 109 فتيان، 40 منهم لم يتجاوزا الـ 14 عاماً وقت وقوع الجريمة.

 

وواجه الطبيب تُهم الاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسى الخطير، وحيازة مواد إباحية للأطفال، وتعاطى المخدرات بشكل غير مشروع.

 

واعترف الطبيب بأغلب الجرائم المنسوبة إليه، وقال فى قاعة المحكمة: "أعترف إلى حد كبير بأننى مذنب فى الجرائم التى اتُهمت بها، وأنا آسف للغاية لذلك، لقد اعتديت جنسيًا على القاصرين".

 

وإضافة لسجنه سيخضع الطبيب للعلاج النفسي, كما سيمنع من ممارسة مهنة الطب بقية حياته.

 


النمسا

طبيب النمسا

الاعتداء على الاطفال

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