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عضو الصيادلة: عقار ديكساميثازون يحتوى على كورتيزون ولا يستخدم دون إشراف طبى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:05 م
عضو الصيادلة: عقار ديكساميثازون يحتوى على كورتيزون ولا يستخدم دون إشراف طبى علاج مصابي كورونا
كتب عامر مصطفى

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قال الدكتور عمرو المغربي، عضو نقابة الصيادلة، إن الأطباء المصريين على كفاءة عالية، موضحاً أن عقار ديكساميثازون تم استخدامه بالفعل في مصر منذ فترة كبيرة، وكان لحالات معينة في مستشفيات العزل من المصابين بفيروس كورونا.
 
وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع فضائية DMC، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية وحالات حرجة تم شفائها، كم تم شفاء مسنين، موضحاً أن العقار يستخدم لحالات معينة لأنها يحتوي على كورتيزون وكان يستخدم لعلاج حساسية الصدر وأثبت فاعلية على بعض الحالات الحرجة.
 
وأكمل عمرو المغربي، أن الشعب المصري تحول لـ100 مليون طبيب والصحة العالمية إذا تحدثت عن دواء نجد المواطنين يشترونه، موضحاً أن ذلك يؤثر في كمية الدواء المعروضة في السوق، ويحرم منها مريض يحتاجها للعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى كوفيد19 ، حيث بدأت فى إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين فى أجنحة المستشفيات وفى العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.وفق صحيفة الرياض.

وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد19 المنومين فى العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.

وأكدت الصحة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجى لمرضى كوفيد19 بإستمرار لإضافة أى أدوية لها عائد إيجابى على المرضى حيث يتابع المختصون فى الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.

 


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عقار ديكساميثازون

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