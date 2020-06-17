عضو الصيادلة: عقار ديكساميثازون يحتوى على كورتيزون ولا يستخدم دون إشراف طبى

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور عمرو المغربي، عضو نقابة الصيادلة، إن الأطباء المصريين على كفاءة عالية، موضحاً أن عقار ديكساميثازون تم استخدامه بالفعل في مصر منذ فترة كبيرة، وكان لحالات معينة في مستشفيات العزل من المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع فضائية DMC، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر عالية وحالات حرجة تم شفائها، كم تم شفاء مسنين، موضحاً أن العقار يستخدم لحالات معينة لأنها يحتوي على كورتيزون وكان يستخدم لعلاج حساسية الصدر وأثبت فاعلية على بعض الحالات الحرجة.

وأكمل عمرو المغربي، أن الشعب المصري تحول لـ100 مليون طبيب والصحة العالمية إذا تحدثت عن دواء نجد المواطنين يشترونه، موضحاً أن ذلك يؤثر في كمية الدواء المعروضة في السوق، ويحرم منها مريض يحتاجها للعلاج.