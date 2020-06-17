اليوم السابع
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عصابة تسرق مجوهرات بـ 500 ألف درهم من منزل مواطن إماراتى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:00 ص
عصابة تسرق مجوهرات بـ 500 ألف درهم من منزل مواطن إماراتى 3 من أفراد العصابة بعد القبض عليهم
وكالات

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نجحت شرطة دبا الفجيرة بالإمارات، في القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص، قاموا بسرقة مبالغ نقدية ومجوهرات تقدّر بنصف مليون درهم، من منزل أحد المواطنين في منطقة دبا.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أفادت شرطة الفجيرة بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة، من قبل أحد المواطنين، يفيد فيه بتعرض منزله للسرقة، ظهر يوم الجمعة الماضي، أثناء فترة غيابه عن المنزل، وعندما عاد إلى المنزل لاحظ اختفاء خزينة حديدية تحتوي على مبالغ نقدية ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو نصف مليون درهم.

ومن جانبه، ذكر مدير إدارة شرطة دبا، العقيد سيف راشد الزحمي، أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق عمل لكشف غموض البلاغ والقبض على العصابة، التي أطلق عليها اسم «عصابة النهار»، متابعاً أنه من خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة، وتبين أنهم انتقلوا فور تنفيذ الجريمة إلى إمارة عجمان، وخلال أقل من ساعة تم القبض على المتهمين بالتنسيق مع شرطة عجمان، واستعادة الخزينة المسروقة وبداخلها جميع المتعلقات المبلّغ بسرقتها.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بتنفيذ عملية التخطيط للسرقة ومراقبة المنزل بالتعاون مع عاملة مساعدة في المنزل، وأنهم استغلوا غياب أفراد الأسرة ونفذوا الجريمة، وبناء على اعترافات المتهمين تمت إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

من جهته، أشاد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بالحرفية العالية التي يتمتع بها رجال الشرطة، وجاهزيتهم للتعامل مع مثل هذه القضايا، منوهاً بتعاون القيادة العامة لشرطة عجمان في تسهيل القبض على المتهمين.

وذكر أن شرطة الفجيرة دوماً بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه الإخلال والعبث بالأمن أو الخروج عن القانون.  


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