اليوم السابع
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عاطل يكشف تفاصيل تحويل منزله لمخزن لمخدر الحشيش فى إمبابة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:00 ص
عاطل يكشف تفاصيل تحويل منزله لمخزن لمخدر الحشيش فى إمبابة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، وحيازته عدد من طرب الحشيش، أنه اعتاد ترويج الحشيش المخدر على عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، حيث ينقل المواد المخدرة لهم فى بعض الأحيان بواسطة دراجة بخارية.

وذكر المتهم أنه يخزن المخدر بمسكنه، لحين ترويجه بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل وراء إمداده بالحشيش، ويكثف رجال المباحث التحريات والأكمنة للقبض عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، عن تورط عنصر إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

تم رصد تحركات المتهم، ونجح رجال المباحث فى محاصرته والقبض عليه، وبحوزته عدد من طرب الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى من حصيلة ترويج المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 


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