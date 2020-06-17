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طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:34 م
طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان ساعة شيطان
كتب محمود عبد الراضي

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يقدم "اليوم السابع" حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها جريمة مقتل شاب في مشاجرة بشبين الكوم بالمنوفية بسبب "لعب العيال".
 
ويعرض البرنامج لقاء مع أسرة المجني عليه وأقاربه وشهادات مع شهود العيان على الحادث لتوثيق الجريمة والوقوف على أسبابها وملابساتها.
 

 
برنامج "ساعة شيطان" من إعداد وتقديم "محمود عبد الراضي"، وتصوير كريم عبد العزيز، ومونتاج "نانيس إيهاب هيكل"، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدي، ومن إخراج شادي أبو الحسن.
 
ويهدف البرنامج لإلقاء الضوء على الجرائم الجنائية، التي ربما تقع بسبب أسباب واهية وتقود الشخص المسالم لخلف الأسوار، عندما يضعف ويسلم عقله لساعة شيطان.
 
ويهدف البرنامج للتأكيد على أن الجرائم لا تفيد، وأن عواقبها وخيمة، حيث تزج بأصحابها خلف أسوار السجون أو على طلبية عشماوي، وللتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقوبة، مهما بلغ دهائه، ولتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأشخاص وتحولوا في ساعة شيطان لمجرمين.
 
 

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