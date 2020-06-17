اليوم السابع
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طارق شوقى: التعليم الإلكترونى سيكون عنصرا هاما جدا فى مستقبل التعليم المصرى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:49 م
طارق شوقى: التعليم الإلكترونى سيكون عنصرا هاما جدا فى مستقبل التعليم المصرى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطبيق التعليم الإلكترونى على جميع مراحل التعليم المختلفة، قيد الدراسة والتخطيط، مؤكدا أنه سيكون عنصرا هاما جدا فى مستقبل التعليم المصرى، مؤكدا أن فكرة الأبحاث مستمرة فى التعليم الفنى كأحد أساليب التقييم.

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على استفسار جروب ائتلاف معلمى مصر حول مدى استمرار منصة ثانوية دون نت للعام المقبل، موضحا أنه سيتم تطويرها واستكمال باقى السنوات الدراسية عدا الثانوية العامة ولكن لن تتاح مجانا كما هو الحال فى هذه الظروف الاستثنائية.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على  منصة thanaweya.net لطلاب الثانوية العامة وإنشاء حساب للتسجيل في المراجعة النهائية فى مواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلى المصرى لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلي المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لاعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة العامة.

وشدد رئيس الامتحانات على ضرورة الحفاظ علي المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد علي تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتي تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.


التربية والتعليم

منصة ثانويه دون نت

مراجعات الثانوية العامة

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم الالكترونى

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