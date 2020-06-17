طائرات حربية تركية تقصف أهدافا للأكراد فى شمال العراق

رويترز

قالت وزارة الدفاع التركية إن طائراتها الحربية قصفت اليوم الأربعاء، أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق ، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة على تويتر "عناصر وحدات الكوماندوز موجودة حاليا في منطقة هفتانين" ووصفت العملية الجديدة باسم المخلب- النمر.

جاءت عملية اليوم بعد أيام فقط من كشف تركيا النقاب عن عملية أطلقت عليها اسم المخلب-النسر قصفت خلالها أهدافا لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.