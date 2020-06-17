اليوم السابع
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ضبط 87 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 02:08 م
ضبط 87 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا حملات تموينية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدي توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اضاف المحافظ،فى بيان له اليوم،أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية، منها 63 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت بين "نقص بالوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – عدم وجود سجلات – قضايا اخري متنوعة" وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 23 مخالفة، تنوعت بين "عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون تراخيص –عدم وجود شهادات صحية – البدالين التموينين – منتجات بدون فواتير"، بالإضافة إلي محضر في مجال المواد البترولية.

 


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