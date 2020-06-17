اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح و791 هاربا من أحكام بأسوان

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:22 م
ضبط 7 متهمين بحوزتهم مخدرات وسلاح و791 هاربا من أحكام بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، و نجحت خلالها في ضبط عدة قضايا، وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط  7 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 7 متهمين بترويج المواد المخدرة، وتم التحفظ علي المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (5.500) كيلو جرام وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

من ناحية أخرى، وفي مجال تنفيذ الأحكام  شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان . تضمنت الجهود، ضبط 791 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من ضبط 153 هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط  28 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط  455 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط   151 محكوم عليهم في جنح المخالفات وتم ضبط (4) محكوم عليهم في قضايا  جنايات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم  .


 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الحوادث اسلحة نارية

امن اسوان

قضايا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

طعنات مميتة للأخ الأكبر.. جريمة هزت المنوفية فى ساعة شيطان

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة