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ضبط 65 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:23 م
ضبط 65 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط حملة أمنية - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط من خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالإشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 65 قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد شنت حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 65 قطعة سلاح متنوعة من بينها 25 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع، وكميات من الذخيرة المتنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر أصيب 3 أشخاص فى انقلاب توكتوك كان يقلهم بمركز أبنوب  ،وتم نقل المصابين الى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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