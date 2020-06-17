ضبط مصنع للكمامات المغشوشة فى حى الطالبية بالجيزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ضبطت أجهزة محافظة الجيزة مصنع كمامات يستخدم مواد وخامات مجهولة المصدر بحى الطالبية، ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بغلق وتشميع المصنع والتحفظ على كل محتوياته، واتخاذ الإجراءات اللازمة تخاة مالكه، ضمن إجراءات الدولة لمنع استغلال جائحة كورونا فى التربح بدون مبرر وتعريض حياه المواطنين للخطر.

وفى سياق آخر واصلت أحياء الجيزة متابعة استعدادات لجان أمتحانات الثانوية العامة، لاستقبال الطلاب، والانتهاء من التجهيزات اللازمة لحمايتهم من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

وتابعت لجان المتابعة بمركز ومدينة أطفيح لجان الثانوية العامة للوقوف على التجهيزات النهائية بها، تحت إشراف محمود مدينة، رئيس المركز ومدير الإدارة التعليمية بأطفيح.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اكد استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية ،مضيفا أنه يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض وتشخيص حالته وفي حالة احتياجه الي إلي الاحتجاز يتم علي الفور توفير مكان داخل المستشفي أو توجيهه الي مستشفي اخري وذلك تحت الإشراف الكامل لمديريه الشئون الصحية بالجيزة.

كما شدد المحافظ علي المتابعة الجدية لحالة المرضي سواء المتواجدين بالمستشفيات او الذين يتلقوا العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل الي المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الشئون الصحية بالمرور اليومي علي المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل علي تلافي أى معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات.