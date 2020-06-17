اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط بؤرة إجرامية للاتجار بمخدر الهيروين بأوسيم

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:04 م
ضبط بؤرة إجرامية للاتجار بمخدر الهيروين بأوسيم مخدر الهيروين- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بتكوين بؤرة لتجارة المواد المخدرة بأوسيم، وضبط بحوزتهم ما يقرب من 4 كيلو هيروين وأسلحة نارية وذخيرة.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تكوين عدد من الأشخاص، لبؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بأوسيم.

تمكن رجال المباحث من القبض على 6 متهمين بحوزتهم ما يقرب من 4 كيلو هيروين، وأسلحة نارية وذخيرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

  كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.  

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


تجارة المخدرات

مخدر الهيروين

أوسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة