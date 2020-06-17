ضبط المتهمين فى واقعة سرقة سيارة رئيس مدينة جراجوس بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت الأجهزة الأمنية فى قنا، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان من ضبط 3 متهمين لاتهامهم بسرقة سيارة حكومية بقنا من أمام منزل رئيس مجلس قروى جراجوس واسترجاع السيارة من مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بضبط 3 متهمين تمكنوا من سرقة سيارة المحافظة من أمام منزل رئيس مجلس قروى جراجوس، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

وكشفت التحريات، أن كلا من، محمد. ع، 33 عاما، مقيم بمركز قوص، وراضي. س، 32عاما، مقيم مركز قوص، وأحمد. م،21 عاما، قاموا بسرقة سيارة المحافظة من أمام منزل رئيس مجلس قروى جراجوس وعملوا على تخبئتها بمدينة كومبو بمحافظة أسوان بغرض سرقتها وبيعها.

تم التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى قررت حبسهم 4 أيام لتولى التحقيقات.