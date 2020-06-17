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صور.. مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى لمكافحة العدوى بكورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:31 ص
صور.. مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى لمكافحة العدوى بكورونا مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أنه تواصلت ليلاً خلال حظر التجوال مجهودات مركز ومدينة إسنا، فى أعمال الرش والتعقيم، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا بالتنسيق مع الشباب، موجهاً الشكر لأهل الخير لتبرعهم بالكلور، حيث خرجت الحملات في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ولتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالنمسا بأعمال رش وتعقيم نجع السباقات وشارع الوحدة ونجع الصغير بالنمسا وعدد من الشوارع والأماكن العامة، وقامت الأجهزة التنفيذية بالكيمان بأعمال رش وتعقيم شوارع الغريرة وعدد من الشوارع والاماكن العامة بالتنسيق مع الشباب المتطوع، حيث أن أعمال التطهير مستمرة في كل الأماكن داخل المركز، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قاد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة تفقد خلالها مبنى شروق داخل الوحدة المحلية بالنمسا ودراسة مدى إمكانية إستخدام المبنى لعزل حالات فيروس كرونا من أهالي القرية، وذلك بناء على طلب أهالي القرية الذين أبدوا استعدادهم بتجهيز المكان وفرشه لمساعدة أهاليهم من المرضى، ووجه تعليماته لرئيس القرية بإخلاء المبنى وتوفير مكاتب بديله لمكتب التموين وقصر الثقافة، والجدير بالذكر أن المبنى يتكون من ثلاث طوابق كل طابق به 7 غرف مزودة بدورات مياه وبه مرفق الكهرباء والمياه، واستكمل الجولة بتفقد الأعمال الجارية بإنشاء مبنى الوحدة الصحية بالنمسا والذي بلغت نسبة تنفيذها 70%، وأيضا تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا والتي بلغت نسبة تنفيذها 90% بعد رفع كفاءة الدور الأول والثاني وتعلية وإنشاء دور ثالث وإنشاء سلم للطواري وتجهيز وتشطيب المبنى وتركيب وحدة حماية مدنية.

مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (1)
مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (1)

 

مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (2)
مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (2)

 

مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (3)
مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (3)

 

مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (4)
مدينة إسنا تطلق حملات رش وتعقيم مكثفة بالقرى (4)

 


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